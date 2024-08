Sonora Brasil apresenta show inédito de Mestre Bucha e Mununu neste sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito acontece no Sesc Poços de Caldas

O Sonora Brasil, maior projeto de circulação musical do país promovido pelo Sesc Brasil, está de volta com o tema “Encontros, Tempos e Territórios”, com ações em diversas cidades a partir deste mês. O objetivo é promover encontros entre artistas cujas obras e trajetórias representam a diversidade musical do Brasil.

Em Poços de Caldas a proposta traz um show inédito de Mestre Bucha e Mununu, promovendo encontro entre dois artistas da cidade de gerações distintas. A apresentação está marcada para o próximo sábado, 24 de agosto, a partir das 20h, no teatro do Sesc Poços de Caldas, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/show-sonora-brasil-com-mestre-bucha-e-mununu/2559684

Os artistas trarão um repertório de samba raiz e de música mineira, mesclando as referências de cada um deles, garantindo uma sonoridade única. Entre as canções escolhidas, estão as obras de Sérgio Santos, Dorival Caimmy, João Nogueira, Wilson das Neves, entre outros.

No show, se apresentam com a seguinte formação: Mestre Bucha (voz), Mununu (voz), Breno Oliani (baixo), Eduardo Sueitt (bateria), Jorge Viviani (violão), Ramon Barbosa e Renato Felipe (percussões) e Thiago Oliveira (cavaco).

Mununu ressalta que neste trabalho lembra suas origens e a sua relação com a cultura do samba, que vem desde sempre. “Lembro como se fosse ontem das comemorações de família que acabavam sempre em samba no quintal de Vó Cilinha e Vô Luiz, meus avós maternos. O samba e o pagode eram sinônimos de alegria, festa, sorriso e muito afeto. É lindo olhar pra trás e ver que o que eu vivia lá atrás quando criança me fez ser o músico que tento ser. Hoje passeio pela MPB e a música mineira, mas fico muito feliz em apresentar minhas referências do samba, que é patrimônio cultural brasileiro, homenageando os mestres desta arte. Esta parceria com Mestre Bucha me traz muita alegria, ele é referência na nossa região e ter a oportunidade de realizar este trabalho ao lado dele, neste projeto tão grandioso do Sesc, é muito emocionante.”, comenta.

O Sonora Brasil é uma realização do Sesc Brasil, Sesc Minas Gerais e Sesc Poços de Caldas / Sistema Fecomércio, e o show conta com a produção de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural).

Para saber mais siga as redes sociais @sescbrasil @sesc.pocosdecaldas @sescmg e @carvalhoagenciacultural.

CONHEÇA OS ARTISTAS:

Ailton Santana, mais conhecido como “Mestre Bucha”, ocupa um lugar de grande importância na cena cultural de Poços de Caldas. Cm uma estrada de muitos anos na música ele é “multi-instrumentista”, regente de bandas, instrutor de atividades artísticas, locutor de eventos, mestre de bateria, palestrante, além de embaixador de Terno de Congos de São Benedito e integrante do Trio Raiz Samba.

Antônio Rafael Andrade adotou o nome artístico “Mununu”, um neologismo paterno, uma maneira carinhosa que seu pai o chamava na infância. Mununu é cantor, compositor e intérprete sul-mineiro de Poços de Caldas e com um timbre de voz marcante. Durante 19 anos esteve à frente da banda de música brasileira Jack Jow, um dos grandes nomes da cena independente da cidade, banda da sua juventude onde teve oportunidade de compor e gravar suas primeiras canções autorais. Também acompanhou o grupo de samba raiz “Bagaço da Laranja” e o grupo de choro e gafieira “Cumari” durante o ano de 2016. Em uma nova fase da sua carreira, Mununu revela o seu amadurecimento artístico, com composições, arranjos e melodias que buscam referências da cultura afro-brasileira. Assumiu a produção, gravação e criação dos arranjos de violão do disco “Camará”, de Nego Moura e Os Camarás. Consagrou-se como um dos finalistas do Prêmio de Música de Minas Gerais em 2021, com sua música autoral “Galanga”, selecionada entre as 12 melhores canções do festival. Lançou no início de 2023, o single “Preta de Humaitá”, também em parceria com Os Camarás. Atualmente integra o Grupo Boca de Siri, juntamente com os Jorge Viviani (violão), Eduardo Sueitt (bateria) e Raphael du Valle (baixo). Em uma nova fase da sua carreira, Mununu revela o seu amadurecimento artístico, com composições, arranjos e melodias que buscam referências da cultura afro-brasileira. Tem feito uma série de shows autorais e outras releituras nos últimos tempos. Está em fase de produção do seu primeiro disco, que será lançado em breve.

SERVIÇO

Sonora Brasil apresenta Mestre Bucha e Mununu

Dia 24 de agosto de 2024, sábado

Horário: 20h

Local: Sesc Poços de Caldas (Rua Paraná, 229 – Centro)

Garanta seu ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/show-sonora-brasil-com-mestre-bucha-e-mununu/2559684

*gratuito, sujeito à lotação do espaço