Suâ com arroz e cogumelo & Bruscheta com geleia de figo

SUÂ COM ARROZ E COGUMELO & BRUSCHETA DE ROSCA COM GELEIA DE FIGO

INGREDIENTES DO SUÃ

1 Kg. de suã de porco

200 g. de cogumelos frescos

1 xícara de chá de ervilhas congeladas

2 tomates picados

1 xícara de chá de salsão picado

2 xícaras de chá de arroz cru

4 xícaras de chá de água

1 limão siciliano

Sal, alho e cebola a gosto

PREPARO

Frite a suã em pouco óleo para selar a carne e retire da panela, coloque alho a gosto e o arroz sobre o fundo que ficou e frite mexendo para deglacear o fundo, junte de volta a carne, cubra com a água, corrija o sal e deixe cozinhar até que o arroz cozinhe e a carne amacie. Refogue os demais ingredientes em uma caçarola à parte e sirva o arroz de suã acompanhado do refogado, regado com um bom azeite de oliva suco e raspas do limão.

INGREDIENTES DAS BRUSCHETAS

8 fatias de rosca doce

6 figos frescos picados

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar

8 fatias pequenas de mozarela

PREPARO

Cozinhe os figos com açúcar e suco de laranja até obter uma geleia pedaçuda.

Leve as fatias de rosca ao forno cobertas cada uma com uma fatia de mozarela e sirva com a geleia à parte para que cada um se sirva a vontade.