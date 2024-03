Suspeito de furto a residência é procurado pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas está em busca de um suspeito de furto a residência, registrado na tarde de ontem, 25, na Rua Rio Branco, localizada no bairro Jardim dos Estados.

De acordo com informações obtidas, a equipe policial foi despachada ao local onde se deparou com o solicitante, um homem de 59 anos que trabalha como faxineiro. Ele relatou ter encontrado a porta da sala danificada ao chegar para o trabalho, além de constatar que o interior da residência estava revirado e a cerca elétrica desligada. A proprietária do imóvel, uma mulher de 80 anos, estava ausente da cidade, em viagem. Foi então verificado que seu veículo, um Honda CRV de cor branca, com placa de Poços de Caldas, havia sido roubado da garagem.

As autoridades iniciaram imediatamente as diligências e realizaram um rastreamento na região. Contudo, até o momento, não obtiveram êxito na localização do possível autor do furto, nem do veículo subtraído. As investigações estão em curso e as operações de busca continuam em andamento.

ALCO – 29° BPM