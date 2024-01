Thiago Carpini, ex-jogador da Caldense, é contratado pelo São Paulo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O São Paulo Futebol Clube anunciou na quinta-feira (11) a contratação de Thiago Carpini como novo técnico da equipe, após a ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Carpini foi titular da Caldense e pendurou as chuteiras na Veterana em 2017.

Depois de ter defendido times tradicionais como Ponte Preta, Atlético-MG, América-RN, Bahia, Guarani-MG, entre outros, Thiago Carpini foi apresentado pela Caldense em 05 de dezembro de 2016, visando a temporada 2017. Apesar de ter atuado muitos anos da carreira como volante, no Verdão chegou como zagueiro. “Sempre joguei como volante que protege a frente da área, mas que também sai para o jogo, mas nas últimas temporadas eu estava jogando como zagueiro. Portanto, tenho condições de ajudar nessas duas posições”, disse ao Jornal Mantiqueira na ocasião de sua apresentação.

Thiago Carpini defendeu a Caldense na temporada 2017 e disputou três competições. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série D. Fez um total de 12 jogos, sendo capitão da equipe em quatro partidas. Participou de jogos marcantes, como a vitória sobre o Villa Nova onde um cachorro invadiu o campo no final da partida, trouxe sorte e a Veterana marcou o gol da vitória logo em seguida, nos acréscimos. Enfrentou o Corinthians pela Copa do Brasil e também atuou na marcante vitória de virada por 2 a 1 diante do Atlético-MG no estadual.

Por curiosidade, Carpini atuou na Veterana junto com o atacante Wellington Rato, que agora será seu comandado no São Paulo. Pela Caldense, os dois fizeram 10 jogos juntos, sendo 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A dupla ainda protagonizou um golaço no duelo diante do Cruzeiro no Mineirão. Thiago Carpini, no campo de defesa, lançou Rato com um passe longo preciso, o atacante saiu cara a cara com o goleiro Rafael e deu um belo toque de cobertura para marcar. Na ocasião, o técnico da Caldense era Thiago Oliveira, que também teve passagem pelo São Paulo, no início dos anos 2000, foi contemporâneo de Kaká e outros grandes nomes no clube paulista.

O último jogo como atleta profissional de Thiago Carpini foi pela Caldense, na derrota por 3 a 1 para o Red Bull Brasil em Campinas no dia 27/05/2017 pela segunda rodada da Série D. Alguns dias após a partida, Carpini procurou a diretoria do clube e pediu para se desligar da equipe, alegando motivos pessoais. Foi o fim de sua carreira como jogador profissional.

No ano seguinte voltou ao futebol para trabalhar como auxiliar técnico e depois técnico de times como Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária e Água Santa. Nesse período inclusive enfrentou a Caldense em jogos-treino.

No Água Santa fez história ao levar sua equipe à final do Paulistão 2023 e ser vice-campeão diante do Palmeiras. Em seguida foi para o Juventude disputar a Série B do Brasileirão, onde conseguiu a incrível façanha de assumir o time na zona de rebaixamento e levou o grupo ao vice-campeonato e ao acesso para a Série A, atrás somente do campeão Vitória-BA, comandado pelo também ex-Caldense, Léo Condé. Os resultados o fizeram ser contratado pelo São Paulo, para comandar a equipe em uma temporada onde o tricolor tem pela frente campeonatos como Suporcopa do Brasil, Paulistão, Libertados, Copa do Brasil e Brasileirão.

“O Carpini sempre foi muito centrado. Na época de Caldense acho que ele já era treinador e não sabia, pois ele sempre foi um jogador muito observador”, comentou Rafael Estevam, lateral-esquerdo alviverde em 2017.