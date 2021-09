Torcida é liberada em estádios de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Devido a melhora dos índices epidemiológicos em Poços, o Comitê Extraordinário COVID-19 publicou uma resolução com protocolos de segurança para liberação das torcida em estádios que recebem jogos profissionais de campeonatos oficiais.

A assessora de Atividades Esportivas, Marcela Brito de Carvalho, destaca que a volta seguirá todos os protocolos determinados pelo Comitê. “Esse retorno das torcida nos estádios é importante e segue o que já vem acontecendo em todo o estado de Minas Gerais. O Comitê COVID- entendeu que seria possível desde que cumpridos os protocolos determinados.”

Confira os protocolos determinados pelo Comitê COVID-19.

a) As arquibancadas no estádio poderão ter a presença de público, respeitando o limite de ocupação de 20% de sua capacidade total de pessoas sentadas, cujos espaçamentos de, no mínimo 3 metros² entre os presentes, vedada a permanência de pessoas em pé nas arquibancadas e alambrados;

b) aferição de temperatura na entrada e disponibilidade de álcool gel 70% nas portas de entrada, saída e toaletes ;

c) portões de entrada e saída distintos;

d) distanciamento com marcações de um assento lateral e frontal e pular duas filas;

e) disponibilizar álcool gel 70% em locais estratégicos nas arquibancadas;

f) uso obrigatório e ininterrupto de máscara de proteção individual.

g) a venda dos ingressos para os jogos deverão acontecer antecipadamente com registro do nome do comprador de modo que seja feito o rastreamento em caso positivo, vedada a venda de ingressos no local;

h) a lanchonete do estádio poderá funcionar respeitando o limite de ocupação de 20% de sua capacidade total de pessoas, vedada a prática de atividades dançantes e o consumo de bebidas alcoólicas.

As atividades e serviços DEVERÃO seguir os protocolos de biossegurança sanitário-epidemiológicos abaixo:

a) manutenção do distanciamento social mínimo de 3 metros² entre os presentes;

b)uso obrigatório e ininterrupto de máscara de proteção individual, exceto para consumo de alimentos;

c) disponibilidade de álcool gel 70% nas portas de entrada, saída e toaletes;

d) higienização e posterior desinfecção de objetos e áreas de uso comum, após cada uso.