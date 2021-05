Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTA DE LEGUMES COM PEITO DE PERU DEFUMADO & TORTA DE BANANA COM MAÇÃ

INGREDIENTES DA TORTA DE LEGUMES

1,5 Kg. de batatas cozidas em fatias grossas

3 abobrinhas italianas filetadas

2 tomates fatiados

1 cebola em lâminas

5 dentes de alho picados

6 ovos

1 lata de creme de leite

400gr. de mozarela fatiada

200 gr. embutido de peito de peru defumado

Sal a gosto e azeite ou óleo para untar

PREPARO

Bata os ovos e misture o creme de leite e forre o fundo de uma travessa untada com parte da mistura. Distribua as rodelas de batatas e em seguida faça camadas com abobrinhas filetadas no descascador de batatas, cebola as, tomates mozarela, o peito de peru picado, despeje o restante da mistura de ovos, cubra com o restante da mozarela e leve ao forno quente até dourar.

INGREDIENTES DA TORTA DE BANANAS

8 bananas nanicas maduras grandes

100 gr. de manteiga

4 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 xícaras de chá de açúcar

4 maçãs sem cascas raladas

1 xícara de chá de leite

1 colher rasa de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa rasa de canela em pó

REPARO

Dissolva uma xícara de açúcar no fundo de uma assadeira sobre fogo até caramelizar e deixe esfriar. Distribua as bananas cortadas ao meio no comprimento forrando todo o fundo e salpique metade da canela, misture manualmente as gemas com o restante do açúcar e a manteiga, junte a farinha o leite e bata. Misture o fermento manualmente e as maçãs raladas. Por último as claras batidas em ponto de neve. Cubra as bananas com essa massa e asse em forno médio até dourar. Sirva aos pedaços acompanhada de uma cereja em calda.