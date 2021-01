Tribo Xucuru Kariri recebe as primeiras doses da Coronavac em Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerados como grupo prioritário, membros da Tribo Xucuru Kariri em Caldas receberam as primeiras doses da vacina contra a Covid-19, disponibilizadas pelo Governo do Estado.

Nesta quinta-feira (21), pela manhã, agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Caldas estiveram na aldeia para vacinar os integrantes da tribo. Ao todo a tribo conta com 152 pessoas, mas apenas 48 índios compareceram para serem vacinados, uma vez que de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação dos mesmos deve ser feita de forma voluntária. Os índios menores de 18 anos ainda não serão vacinados nesse primeiro momento, pacientes oncológicos, gestantes e lactantes precisam de autorização médica para receber o imunizante. O primeiro indígena a receber a vacina foi Paulo José da Silva, o Paulão, que declarou: “É uma felicidade muito grande, porque é triste demais ver as tribos que estão perdendo seu povo Brasil a fora”.

O Município recebeu 123 doses da vacina, sendo que a princípio o Estado havia anunciado que as duas tribos seriam imunizadas, mas logo depois chegou uma outra informação, dizendo que as doses para a tribo Kiriri ainda serão enviadas. A explicação é de que a tribo Kiriri entrou para a contagem do Ministério após a contagem inicial, assim eles devem receber a vacina em uma próxima etapa.