Trio suspeito de tráfico de drogas é preso em Andradas

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, realizada em Andradas, Sul do estado, no último domingo (6/12), resultou na prisão de dois homens, de 37 e 39 anos, e de uma mulher, de 35, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Durante o cumprimento de seis mandados de busca, as equipes ainda apreenderam cerca de R$ 6 mil, documentos, um veículo e anotações relacionadas com o comércio ilícito de entorpecentes.

As apurações começaram em agosto deste ano, após uma apreensão de aproximadamente 6 quilos de cocaína realizada pela Polícia Militar. No âmbito do inquérito policial, três suspeitos foram identificados, e a PCMG representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária dos investigados. O delegado Fabiano Roberto Mazzarotto Gonçalves, ressalta o resultado. “A operação coroa um minucioso trabalho de investigação desenvolvido a partir de condutas ilícitas que geravam grande repercussão local”, assinala.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.