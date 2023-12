Unimed Poços celebra 32 Anos com conquista no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um momento de dupla celebração, a Unimed Poços de Caldas tem a honra de compartilhar a conquista no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2023. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (5), data que marca o aniversário de 32 anos da cooperativa.

O presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto, expressou sua satisfação com a conquista. “Nossa cooperativa avançou, saindo da categoria ‘Compromisso com a Excelência’. Este reconhecimento chega em um momento especial, coincidindo com o aniversário da Unimed e refletindo o esforço conjunto de cooperados e colaboradores, que diariamente contribuem para a excelência em nossos serviços de saúde ” afirma.

Em uma edição que contou com a participação de 310 cooperativas, a Unimed Poços de Caldas destacou-se no rigoroso processo de avaliação. O prêmio na categoria Rumo à excelência é concedido as cooperativas cujo sistema de gestão está em franca evolução e os resultados já demonstram competitividade.

A avaliação, conduzida por 65 especialistas em gestão e governança da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), reconheceu não apenas a eficácia dos processos, mas também o compromisso em proporcionar atendimento de excelência em saúde.

No total, 310 cooperativas se inscreveram para a edição deste ano. Das 56 cooperativas vencedoras, 35 são mineiras. A Unimed Poços de Caldas agradece a toda equipe e beneficiários por fazerem parte desta jornada de sucesso.