Unimed Poços realiza Encontro Empresarial e reúne representantes de grandes empresas da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços promoveu na última quarta-feira, dia 11 de setembro, o Encontro Empresarial, evento que reuniu cerca de 170 pessoas, incluindo representantes de aproximadamente 60 empresas de Poços de Caldas e região. O encontro, realizado com o objetivo de estreitar as relações com empresas que já oferecem o plano de saúde Unimed aos seus colaboradores, também proporcionou um espaço para dialogar com aquelas que estão em fase de negociação com a cooperativa.

Entre o público estiveram os representantes da Fazenda Sertãozinho, empresa que, voltou a oferecer o plano de saúde da Unimed Poços para suas equipes, reafirmando a confiança na qualidade e eficiência dos serviços prestados pela cooperativa.

Durante o evento, o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto, ressaltou a importância de reunir as empresas parceiras, fortalecendo o relacionamento e a confiança no sistema cooperativista de saúde. “É essencial estarmos próximos das empresas que confiam na Unimed Poços para cuidar da saúde de seus colaboradores. Esses encontros nos permitem ouvir as necessidades, estreitar nossos laços e fortalecer parcerias. Também é gratificante ver empresas que já foram nossas clientes voltando a escolher a Unimed, o que reforça o nosso compromisso em oferecer serviços de qualidade”, destacou o presidente.

O encontro também contou com uma palestra de Elias Leite, diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed, que falou sobre Liderança de Resultado. Elias abordou a importância da liderança estratégica no desenvolvimento das organizações e no alcance de resultados expressivos. “Liderar é muito mais do que dirigir ou comandar uma equipe. Trata-se de desenvolver pessoas, entender suas necessidades e, com isso, multiplicar resultados. Este é um dos maiores desafios das empresas modernas”, afirmou Elias Leite.

Com momentos de integração e troca de experiências, o Encontro Empresarial reafirmou o compromisso da Unimed Poços em ser parceira estratégica das empresas da região, cuidando da saúde e bem-estar dos seus colaboradores, além de promover o desenvolvimento de lideranças e organizações saudáveis.