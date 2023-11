URGENTE: Homem mata mulher a facadas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas pelo marido na madrugada desta quinta-feira, 09, em Poços de Caldas. O crime ocorreu por volta das 02h05min, na Rua Argentina, no bairro Jardim Quisisana.

De acordo com relatos fornecidos por um parente do agressor, gritos de socorro da vítima foram ouvidos, levando a família a intervir. Ao adentrarem no apartamento, depararam-se com a mulher ainda com sinais vitais, em um ato desesperado para proteger sua filha de apenas 1 ano, que também apresentava ferimentos. A família retirou a arma branca do local e prestou os primeiros socorros à criança.

O agressor alegou em sua versão que a vítima teria iniciado um ataque com uma faca, resultando em uma suposta autolesão subsequente. A mulher, por sua vez, exibia sete perfurações nos braços e tórax, aparentemente em uma tentativa de autodefesa. O agressor apresentava dez ferimentos superficiais. A criança, vítima indireta da tragédia, sofreu um corte abdominal e foi prontamente socorrida por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outros parentes chegaram ao local e constataram a morte da vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O agressor encontra-se sob custódia da polícia e permanece hospitalizado, no Hospital Santa Casa.

ALCO – 29º BPM