Vítimas fatais de acidente na Avenida Wenceslau Braz em Poços de Caldas são identificadas

As vítimas fatais do grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (12) na Avenida Wenceslau Braz, na Zona Leste de Poços de Caldas, foram identificadas como Luiz Augusto Batista e Daiana Georgina Franco, ambos de 28 anos. Eles morreram no local após o veículo em que estavam perder o controle e colidir violentamente contra um muro.

Além das duas mortes, outras quatro pessoas, com idades entre 17 e 29 anos, ficaram gravemente feridas. Elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Poços de Caldas, e, até o fechamento desta reportagem, dois estavam em estado grave, enquanto os outros dois se encontram fora de perigo.

O grupo estava retornando para Caldas após uma confraternização realizada em Poços de Caldas. Durante a perícia, foram encontradas diversas latas de bebida alcoólica dentro do veículo. A Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do acidente, que ainda são desconhecidas.