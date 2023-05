Vôlei de Areia tem campeões na Olimtra

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No último sábado (12) aconteceram os jogos de vôlei de areia no Parque Municipal Antonio Molinari, zona oeste da cidade. As finais aconteceram no fim da tarde.

No feminino, quem venceu a Tool Busines. A Prefeitura foi a vice-campeã. Em terceiro, ficou a Alcoa. No masculino, a campeã foi a Caldense. Em segundo, ficou a Curimbaba, e, em terceiro lugar, a Unimed.

Os jogos agitaram a manhã e a tarde de sol no parque. Muita gente que circulava pelo local acompanhou as partidas.

A Olimpíada dos Trabalhadores prossegue nesta segunda (15), com jogos de futebol society no Parque Municipal e no Ronaldão, e sinuca no Jardim a das Hortênsias, a partir das 19h30. Confira a tabela atualizada da Olimtra no link abaixo.